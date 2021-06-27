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Gündem
ANKARA / DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Bekleyip risk alma

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Bakan Koca: Bekleyip risk alma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sırası gelen vatandaşlara ertelemeden aşı olmaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı yaptırmak üzere, dün (önceki gün) saat 24.00’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım” dedi.

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