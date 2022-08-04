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Bakan Koca Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durumu paylaştı

Güncelleme: 18 dk önce

#Balıklı Rum Hastanesi#Fahrettin Koca#Yangın
Bakan Koca Balıklı Rum Hastanesindeki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının ardından hastaların ve sağlık personelinin durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

 

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#Balıklı Rum Hastanesi#Fahrettin Koca#Yangın

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