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Bakan Koca "Aslının Aynısıdır" vurgusuyla eleştirilere yanıt verdi: Konu özünden saptırıldı

#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#DSÖ
Bakan Koca Aslının Aynısıdır vurgusuyla eleştirilere yanıt verdi: Konu özünden saptırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konu özünden saptırıldı" mesajıyla Suriyeli sağlık çalışanları konusunda bir açıklama yayınladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göç ve Sağlık Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin eleştirilere bir açıklamayla yanıt verdi. Bakan Koca, Twitter üzerinden "Aslının Aynısıdır" vurgusu yayınladığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

ASLININ AYNISIDIR 1: DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787’si hekim, 34’ü diş hekimi, 1.149’u hemşire, yaklaşık 4 Bin SURİYELİ SAĞLIK ÇALIŞANI istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı.

ASLININ AYNISIDIR 2: Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan DOĞRUDAN HİBE Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017'den beri devam etmektedir.

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ASLININ AYNISIDIR 3: Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği FONLARINDAN karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında GEÇİCİ sözleşmelidir.

ASLININ AYNISIDIR 4: Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. GERÇEK BÖYLEYKEN, “istihdam” başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez.

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#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#DSÖ

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