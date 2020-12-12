Bakan Koca: Aşıların gücüne inanıyoruz

Bakan Koca özetle şunları söyledi: “Ülkemizde COVID-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiş, Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından üretilen aşı ise Faz-1’i tamamlamak üzeredir. Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında ilk aşımızın Faz 3 ve yaygın uygulama aşamasına geçebilmeyi umuyoruz.”

İSTANBUL’DA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Bakan Koca, gece Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla birlikte durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da yüzde 67, İzmir’de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara’da yüzde 72. Hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” dedi. Bakan Koca ayrıca “Türkiye’de olsaydım aşı yaptırırdım” diyen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’a Twitter’dan teşekkürlerini iletti.