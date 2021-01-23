Bakan Koca aşılamadaki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı

paylaşımda, Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını ileterek, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.