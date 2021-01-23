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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Bakan Koca aşılamadaki son durumu paylaştı

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Bakan Koca aşılamadaki son durumu paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı

paylaşımda, Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını ileterek, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca aşılamadaki son durumu paylaştı

 

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