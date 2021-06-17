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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'
GeriGündem Bakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'
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Haber Giriş: 17.06.2021 - 00:17 | Son Güncelleme:

Bakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'

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Bakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yürütülen aşılama programına ilişkin son verileri paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

 Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.

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