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Bakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yürütülen aşılama programına ilişkin son verileri paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:
Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.
Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
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