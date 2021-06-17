Bakan Koca aşılamada kritik rakamları paylaştı! 'Elleriniz dert görmesin'

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.

Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara