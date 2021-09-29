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Bakan Koca: Aşı yüzünden vefat eden yok, nokta

#Fahrettin Koca#TURKOVAC#Koronavirüs
Bakan Koca: Aşı yüzünden vefat eden yok, nokta

Yeni dönemde kapanma ve kısıtlamayı gündeme almak istemediklerini, okulların asla kapanmayacağını bildiren Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC ile aşı seçeneklerinin artacağını, vatandaşın istediği aşıyı olacağını söyledi...

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Erdinç ÇELİKKAN / SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, özetle şunları söyledi:

OKULLAR ASLA KAPANMAYACAK

“Yeniden kapanmak istemiyoruz. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Kapanmaları, kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi kişisel tedbirlerin öne alındığı, aşılamayı ön plana aldığımız bir dönem olarak görüyoruz. Okullar bu anlamda, yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak.

SEÇENEKLERİ ARTTIRACAĞIZ

(Aşıda birinci önceliğimiz TURKOVAC mı olacak?) Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem mRNA hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Kim, hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak. Öğretmenlerimizin her geçen gün aşılama oranları yükseliyor. Aşı yüzünden vefat eden bir hastamız olmadı, nokta.”

0-17 YAŞ ARASI VAKA SAYISI 1 KAT ARTTI

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Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaşa kadar vaka sayısı bir kat daha arttı o yaş grubunda. Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında diyelim. 4’te 1’i 0-17 yaş grubunda, yani yüzde 25’i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı. Ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı, yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor. Okulları bu yıl her hâlükârda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. İkili, hafta sonu eğitim dahil olmak üzere tüm alternatiflerin denenerek, okulların açık kalmasını, sadece milli eğitim değil üniversiteler için de düşünüyoruz.

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#Fahrettin Koca#TURKOVAC#Koronavirüs