Son dakika... Bakan Koca aşı çalışmalarının etkisini açıkladı

İşte Bakan Kocanın açıklamalarından öne çıkanlar:

65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.



Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu



Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının gösteren tablo Yatanlar içinde %57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.

Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı %69.9, sağlık çalışanları ise %1.1'den şuan %0.25'e kadar inmiş durumda.



Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren bu oranların düştüğünü göstermek için. 65 yaş üstü oranı %70'ten, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indiğini görüyoruz.

Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını o yüzden tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.

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