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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 23:05 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı

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Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimiz? Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma ortamını gösteren fotoğraf karesi de ekleyen Koca, "Sizi ne kadar kutlasak azdır." değerlendirmesini yaptı.

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