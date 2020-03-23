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DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Bakan Koca açıklamıştı.. Bakan Albayrak duyurdu: Onayladık

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Bakan Koca açıklamıştı.. Bakan Albayrak duyurdu: Onayladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı’nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

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