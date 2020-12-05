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DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 20:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısında yüzde 25 düşüş

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Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısında yüzde 25 düşüş
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Koca, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı" dedi.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

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