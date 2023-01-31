Bakan Koca açıkladı! Yaptıkları yanlarına kalmadı! Ceza yağdı

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Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL PARA CEZASI verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten men edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?
İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL PARA CEZASI verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 GÜN TRAFİKTEN MEN edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi? pic.twitter.com/xUeOGvaFN3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2023