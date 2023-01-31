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Bakan Koca açıkladı! Yaptıkları yanlarına kalmadı! Ceza yağdı

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#Fahrettin Koca#Ambulans#Düğün
Bakan Koca açıkladı Yaptıkları yanlarına kalmadı Ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 12:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 TL para cezası verildiği ve 60 gün trafikten men edildiğini açıkladı.

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Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL PARA CEZASI verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten men edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?

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#Fahrettin Koca#Ambulans#Düğün

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