Bakan Koca açıkladı: ‘Kırmızı’ üç il kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 26 Haziran- 2 Temmuz tarihli haritada, aşılama hızı ile birlikte COVID-19 tehlikesinin yavaş yavaş azalmaya başladığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarına yer vererek, “Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” çağrısında bulundu. Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu da bildirdi.

İSTANBUL’DA ARTTI

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir’de azalırken, İstanbul’da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara’da 71.99, İstanbul’da 54.60, İzmir’de 23.51 oldu. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara’da 83.64, İstanbul’da 54.30, İzmir’de 27.40 olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre, İstanbul’da yaklaşık 7 bin 800, Ankara’da 4 bin, İzmir’de 1000 COVID-19 vakası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

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