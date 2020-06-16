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Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı: İstanbul’a 3250 personel alınacak

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Bakan Koca açıkladı: İstanbul’a 3250 personel alınacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki hastanelerde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Adaylar tercihlerini 16 Haziran–22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Ayrıca, 108’i temizlik, 113’ü bakım ve onarım ve 29’u güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacak.

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