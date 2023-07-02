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Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

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#Trafik Kazası#Kurban Bayramı#Bayram Tatili
Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere Sağlıkla Varın"

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#Trafik Kazası#Kurban Bayramı#Bayram Tatili

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