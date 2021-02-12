Bakan Koca açıkladı: Aşı yapılanların sayısı 3.5 milyonun üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olanlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

Koca, öğlen saatlerinde yine Twitter'dan yaptığı açıklamada aşı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." mesajını paylaşmıştı.

İKİNCİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 400 BİN'E YAKLAŞTI

Öte yandan, şimdiye kadar 3 milyon 560 binden fazla kişiye aşı uygulandı. 395 binden fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri ile siyasiler başta olmak üzere ilk doz aşılarını yaptıranlara dünden itibaren ikinci doz aşıları da vurulmaya başlandı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürdü.