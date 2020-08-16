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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Bakan Koca: 83 milyon yeniden birleşelim

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Bakan Koca: 83 milyon yeniden birleşelim
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Herkesi salgına karşı elinden geleni yapmaya çağıran Koca, yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" dedi.

Bakan Koca: 83 milyon yeniden birleşelim

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