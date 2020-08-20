DHA
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Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile videokonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirler ile tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar ele alındı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: 20 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
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