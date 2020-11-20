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AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 20:58 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü

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Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini bildirdi.

Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 20 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.
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