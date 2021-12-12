Bakan Koca: 6 Omikron vakası tespit ettik

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Meclis Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmesinde kürsüye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özetle şunları söyledi:

HAYAT YASAKLA SÜRMEZ

“Salgın, bireysel hayatla toplumsal hayatın arasına bir uçurum koydu. Hayat, bir tür halk sağlığı yasaklar manzumesi ile devam edemez. Tavrımız şu olmuştur: Bireysel hayatla toplumsal hayat birlikte savunulmuştur.

AŞI ENSTİTÜSÜ GELİYOR

COVID-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz. 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkanlarımızla aşı geliştirdik. Aşı ve biyoteknolojik ürün geliştirecek, üretecek merkeze kesinlikle ihtiyaç var. İhale süreci de başladı.

ŞİDDETE KARŞI TARAF

Sağlıkta şiddet sorununun çözümü sadece yasa mı? Yasa bir dayanaktır. Bütün kurumlar olarak, sağlıkta şiddete karşı toplumsal dayanışma oluşturmak zorundayız.

MÜLAKATSIZ ALINACAK

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40 bin yeni kadro tahsis edildi. 20 bin sözleşmeli sağlık personeli KPSS puanına göre ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Mart ayında ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli daha ayrıca almış olacağız.

BELİRTİLERİ HAFİF

Omikron varyantı, evet bizde var. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi. 1’i İstanbul, 5’i İzmir’de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Vatandaşımız tedirgin olmasın. Bulaşıcılığın daha fazla ancak etkisinin daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz.”