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AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 23:45 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

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Bakan Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Son dakika haberi: 28 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.
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