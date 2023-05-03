Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#Secim2023#Fahrettin Koca
Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 15:44

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık, Allah da nasip etmesin" dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Koca, beraberindeki heyetle, Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca, buradaki konuşmasında, bölgenin sorunlarını dinlemeye geldiğini ifade ederek, "Sorunların farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke Türkiye. Tankını yapan, İHA'sını yapan, SİHA'sını yapan, savaş uçağını yapan, ülke ekonomisi ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer.

Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz. Elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız. Ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacakHaberi görüntüle

Dolayısıyla bu sorunların küresel olduğunu, yer yer, dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık

'BU TOPRAKLARIN PARÇASIYIM'

Bölgenin sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Bakan Koca, şöyle dedi:

"Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bugün bu kimliğimle huzurlarınızdayım. Bu toprakların bir parçasıyım. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu.

Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık

Bundan hiç endişeniz olmasın. Hiç de canınız sıkılmasın, hiçbir şey de aklınıza gelmesin. Her pozisyonda bu topraklara olan borcumun gereğini yapacağımdan hiç endişe etmeyin. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık. Allah da nasip etmesin." (DHA)

Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#Secim2023#Fahrettin Koca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles