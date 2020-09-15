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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 03:11 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

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Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
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Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman’ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

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