Bakan Koca 4 ildeki verileri paylaştı! 'Düşüş olması sevindirici'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana valileri, il Sağlık Müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla salgının bu illerdeki seyrini değerlendirdiklerini belirterek, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu illerdeki yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. Koca'nın paylaştığı veriler ve açıklamaları şu şekilde:

BURSA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü.

HATAY: Yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.

ADANA: Yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.