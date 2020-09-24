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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü
GeriGündem Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü
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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 23:59 | Son Güncelleme:

Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü

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Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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