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Bakan Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması

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#Vahit Kirişci#Adana#Tahıl Koridoru
Bakan Kirişciden tahıl koridoru açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 19:36

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya’nın tahıl koridorundan çekildiğine dair açıklamasıyla ilgili "Bir saldırıyı gerekçe gösterip Rusya’nın ‘ben bu işte yokum’ demesiyle beraber yeniden şok geçirdik. Ama eminim ki Cumhurbaşkanımızın moderatörlüğünde bu engel aşılacak" dedi.

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Adana'da düzenlenen ve birçok firmanın stant açtığı Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı'na Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, bazı milletvekilleri, sektörün önde gelen isimleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Kirişci, AK Parti hükümetinin göreve geldiği ilk günden itibaren tarıma önem ve destek verdiğini söyledi. Üreticinin her daim ülke için çok değerli olduğunu vurgulayan Kirişci, onları hiçbir zaman ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini kaydetti.

Bakan Kirişciden tahıl koridoru açıklaması

'9,7 MİLYON TON ÜRÜN TAŞINDI'

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Dünyada yaşanan krizlerin ardından tarımın öneminin daha fazla anlaşıldığının altını çizen Bakan Kirişci, konuşmasında şöyle dedi:

“Tarımın önemli olduğunu, burada faaliyet gösteren insanların mübarek ve eli öpülesi insanlar olduğunu da küresel ısınma, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha da fark ettik. Paranız ve teknolojiniz olsa da gıda temininde zorluk çekildi. Bundan dolayı tarım vazgeçilmez bir sektördür. Stratejik ürünler bizim vazgeçilmezimizdir. 421 gemi tahıl koridorundan geçti. Toplam taşıdıkları yük miktarı 9,7 milyon ton. Yüzde 61’ini Avrupalılar, yüzde 20’sini Asyalılar, yüzde 13’ünü Afrikalılar alıyor. Kalanı ise en geri kalmış ülkeler alıyor. Bir saldırıyı gerekçe gösterip Rusya’nın ‘ben bu işte yokum demesiyle beraber yeniden şok geçirdik. Ama eminim ki Cumhurbaşkanımızın moderatörlüğünde bu engel aşılacak. Tarımı, çiftçimizi önemsemeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Bakan Kirişci, fuardaki bazı stantları gezdi. 

Bakan Kirişciden tahıl koridoru açıklaması

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#Vahit Kirişci#Adana#Tahıl Koridoru

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