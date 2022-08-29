Bakan Kirişci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Bakan Kirişci, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Kirişci, yayımladığı mesajında "Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Tarih yolculuğumuzdaki altın sayfalardan biri olan bu zafer, esarete mahkum edilmek istenen milletimize, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelemiştir. Aziz Milletimiz ve kahramanlarımız, Büyük Zafer'le, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, bayrağımızın gönderden indirilemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, Türkiye'yi 21'nci yüzyılın parlayan yıldızı yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Bugün, bize emanet edilen Cumhuriyetimizi, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz. Türkiye'yi hep birlikte 21'nci yüzyılın parlayan yıldızı ve küresel oyuncusu haline getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Büyük milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."