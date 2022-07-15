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Bakan Kirişci'den '15 Temmuz' mesajı

#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#15 Temmuz
Bakan Kirişciden 15 Temmuz mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yayımladığı mesajında, "99 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 27 Mayıs 1960'da başlayıp 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadarki süreç, milletimize ve demokrasimize yönelen suikastlardır" dedi.

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Bakan Kirişci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Kirişci, yayımladığı mesajında Türkiye'nin travmalarla dolu siyasal ve toplumsal bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, "Türkiye, ne yazık ki darbelerin ağır bedelini ödemiş, travmalarla dolu siyasal ve toplumsal bir geçmişe sahiptir. Yaşanan her darbe Türkiye'yi daha da geriye götürmüş, demokrasi kesintiye uğramış, özgürlükler askıya alınmıştır. 99 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 27 Mayıs 1960'da başlayıp 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadarki süreç, milletimize ve demokrasimize yönelen suikastlardır. 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemizi teslim almayı hedefleyen FETÖ'nün bir işgal teşebbüsü olarak demokrasi tarihimizde yerini almıştır" ifadelerini kaydetti.

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'15 TEMMUZ, MİLLETİN ZAFERİDİR'

Bakan Kirişci, 15 Temmuz gecesi yaşananların tarihe altın harflerle yazıldığını aktararak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, milletin zaferidir. Aziz milletimiz, bu karanlık gecedeki şanlı direnişiyle ülkemizin aydınlık geleceğini kurtarmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu asil millet, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha göstermiştir. Tarih, 15 Temmuz gecesi başta Gazi Meclisimiz olmak üzere tüm ülke çapında yaşanan kahramanlıkları altın harflerle yazacaktır. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin buna verdiği kahramanca yanıt, gelecek nesillere aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevidir. Aziz milletimizin, büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman dur diyeceğine yürekten inanıyorum. Milletimizle birlikte ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle canlarını vatan uğruna feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı iletiyorum. Rabbimden ülkemizi tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyorum."

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#15 Temmuz

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