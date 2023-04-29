Bakan Kirişci: Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz ve bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak

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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Göksu Düğün Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bakan Kirişçi, "Türkiye 14 Mayıs'ta yerli ve milli olan ve 2023'te başlayan Türkiye Yüzyılı'nda o şahlanış, o yükseliş dönemine devam mı edecek? Yoksa, bu müptezellerin, bu 7'li masanın, birbirine benzemezlerin dışarıdan aldıkları talimatı hayata geçirenlerin 'Artık Türkiye daha fazla ileri gitmesin, burada dursun, bundan sonra da geri gitsin.' demelerine izin mi vereceğiz? Ben birincisini yapacağınıza kesinlikle inanıyorum. Yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"YENİ BİR YÜZYILA ADIM ATIYORUZ VE BU YÜZYIL Türkiye Yüzyılı OLACAK"



Türkiye Yüzyılı'nın mazlumların da yüzyılı olacağını ifade eden Bakan Kirişci, "Allah'ın izniyle bu yerli ve milli olan AK Parti hareketi, başında Cumhurbaşkanı'mızla birlikte cumhuriyetimizin acılarıyla tatlısıyla her şeyiyle yüzyılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz ve bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Aslında adı Türkiye Yüzyılı ama bu yüzyıl sadece Türkiye'de Türklerin değil, bu ülkede yaşayan insanların değil, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ne kadar mazlum ve mağdur milletler varsa onların yüzyılı olacak. Çünkü Birleşmiş Milletlere gidip elini kaldırıp 'Ey Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesi. Dünya beşten büyüktür.' demek, istenilirse 'Dünyada daha adil bir düzen kurulabilir.' demek. Herhalde her babayiğidin karı değil. Doğru mu? Bunu kim dedi? Doğru zaman, doğru adam değil mi, Onu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.



Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay da katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Bakan Kirişçi'ye Kütahya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.