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Bakan Kirişci ve Binali Yıldırım Aliağa'da cami açılışına katıldı

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#Vahit Kirişci#Binali Yıldırım#Cami
Bakan Kirişci ve Binali Yıldırım Aliağada cami açılışına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 21:39

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir programı çerçevesinde Aliağa'da Şimşek Ailesi'nin yaptırdığı Hacı Tahir Şimşek Camii'nin açılışına katıldı.

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Bakan Kirişci, caminin hayırlı olmasını dileyerek Şimşek Ailesi'ne teşekkür etti. Binali Yıldırım ise, “Rabbim hayrınızı kabul etsin. İnsanoğlu odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eserinin olmadığı yerde yeller eser. İnsan ölümünden sonra amel defterinin açık kaldığı üç tane alan var. Eser bırakmak, ilim tahsil etmek ve hayırlı evlatlar yetiştirmek. Rabbim hayrınızı kabul etsin" dedi.

Bakan Kirişci ve Binali Yıldırım Aliağada cami açılışına katıldı

Cami açılışına; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir milletvekilleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kirişci, cami açılışının ardından Menemen ilçesi İğnedere köyündeki meyve bahçesinde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Bakan Kirişci, badem ağacından badem topladı. Bakan Kirişci daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bakan Kirişci'nin son durağı ise Menemen Belediye Başkanlığı oldu.

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#Vahit Kirişci#Binali Yıldırım#Cami

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