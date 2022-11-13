Bakan Kirişci: Ukrayna'dan 442 gemi ile tahıl ve gıda ürünleri çıkarıldı

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geldiği Edirne'de, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kirişci, valilikte aldığı brifingin ardından Ticaret Borsası'nda düzenlenen 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda, üretici temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi. Edirne'nin üreten bir şehir olduğunu ve Türkiye'ye baktığında ne görüyorsa Edirne için de onu gördüğünü söyleyen Bakan Kirişci, “Tarım eğer ülkede daha ileri gitsin istiyorsak mutlak suretle suya, sulamaya ve bunda da teknolojiyi kullanan bir sulamaya ihtiyaç olduğu açıktır, aşikardır. Benim babam çiftçidir, annem çiftçidir veya biz kendimizle ilgili 'çiftçilik yapıyoruz' demekten uzunca bir süre imtina ettik. 'Tarımla uğraşıyoruz' demekten uzak durduk. Bize kırsaldan kente göçü bir modernitenin sanki gereğiymiş gibi nasıl lanse ettilerse ve bundan dolayı da tarımdan uzak kalmayı modernleşme, kentlerin bize sağlayacağı birtakım avantajları kullanma adına da mutlak bir zorunlulukmuş gibi gördük. Edirne, tarımla nasıl kalkınabileceğini gösteren örnek bir şehrimiz" dedi.



"UKRAYNA'DAN 442 GEMİ İLE TAHIL VE GIDA ÜRÜNLERİ ÇIKARILDI"



Türkiye'nin stratejik ürünleri olduğunu söyleyen Kirişçi, "Çünkü biz göreve geldiğimizden beri hep stratejik ürün diyoruz. Bu ürünlerin kıtlık olduğunda aklınıza gelen ilk ürünler olduğunu da yine belirtiyoruz. Önce iklim ile ilgili olumsuzluklar, iklim değişimi ve küresel ısınma. Sonra pandemi geldi ve bir sonraki aşamada Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Bu savaşta insanlar enerjiyi falan konuşmadı. Tarımsal girdi olmasına rağmen gübre bile 2’inci 3’üncü plana düştü. Bu iki ülkenin çatışıyor olmasından bir anda bir gıda krizi paniği başladı. Zaten pandemide tedarik zincirinde, üretim zincirinde bozulma olmuştu. Savaşla beraber bu zirve yaptı. Allah'tan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerinde, dozunda tutarlı bir politika izledi. Biz buna lider diplomasisi diyoruz. Türkiye tarafları masaya oturttu. Yanına BM'yi aldı ve 22 Temmuz itibarıyla bir İstanbul Mutabakatı ve İstanbul'da bir merkezin kurulmasına karar verildi. Dün itibarıyla 442 gemi buradan geçti. Tahıl ve diğer gıda ürünleri bu gemilerde Ukrayna'dan dışarı çıkarıldı. Ve devamında da istikamet olarak bunun yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa'ya, yüzde 21,5'i Asya'ya, yüzde 13 gibi bir kısmı Afrika'ya bir de Orta Doğu'ya giden var 5,5- 6'lık bir kısım. Ama biz akabinde şunu dile getirdik. Biz bu koridorun açılmasıyla dünyayı rahatlattık ama yüzde 60'ının Avrupa gittiğini de yüksek sesle dile getirdik ve bunu dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız oldu" diye konuştu.



Bakan Kirişci, BM'nin listesinde yer alan en fazla ihtiyaç duyan geri kalmış 48 ülkenin ancak yüzde 5,7 gibi düşük oranda pay aldığını ve gitmediğini gördüklerini ifade ederek, "Putin'in 'Ben bedelsiz buğday vereceğim', çünkü Trakya özellikle Edirne'miz tarım sanayisinde diğer tarıma dayalı sanayilerde öncü şehrimiz. Bizim de bu bedelsiz buğdayın un, bulgur, makarnaya dönüştürülüp bu ülkelere verilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yine insani bir yaklaşım çerçevesinde bunun gerçekleştirilmesini arzu ettiğini belirtmek istiyorum. G-20 zirvesinde ayın 19'unda bu takvim dolmuş olacak. Yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu 31 Ekim’deki askıya alınması süreci yine Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle olumlu neticelenmesi ve koridorun kaldığı yerden sevkiyatına devam etmiş olmasından dolayı 19'undan sonra acaba ne olacak sorusu önemli. Biz de 15-16 Kasım’da Endonezya'da bu toplantıyı gerçekleştirirken bu görüşmeler de yapılmış olacak. Bu bedelsiz buğdayın un bulgur, makarnaya dönüştürülmesini sağlayıp bu ülkelere verilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yine insani bir yaklaşım çerçevesinde bunun gerçekleştirilmesini arzu ettiğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı