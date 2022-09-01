Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak

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Bakan Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehirli iş adamları ile çiftçilerin yer aldığı heyeti kabul etti. Bakan Kirişci, Bakanlıktaki kabulde tarımın önemine değindi. Bakan Kirişci, "Tarım, dünyanın belki bugün farkında olduğu gıda krizi gibi global konudan dolayı herkesin ilgisini çeker hale geldi; ama AK Parti ile çok önemli konulara dikkat çekildi. Bu ülke bir tarım ülkesi fakat bir tarım kanunu yoktu. Atatürk’ün hayatta olduğu dönem gündeme geldiği halde tarım sigortaları konusu bir mevzuata sahip değildi. Tohum üreten, fide geliştiren insanlar için bir ıslahatçı hakları kanunu yoktu. Tarım ürünleri 3 ayda hasat edilir, 12 ayda tüketilir. Bu 12 ayı da içine alan süreyi kattığınızda bu ürünleri depolayacak lisanslı depolar yoktu. Bu ülkede 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı. Sektörü büyütecek olan mevzuattır" diye konuştu.

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’25-26 MİLYAR DOLAR TARIM İHRACATI YAPIYORUZ’

Bakan Kirişci, "2002’de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak. Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz. Bu büyüme devam edecekse buna uygun çalışmalar yürütmek zorundayız. Bir taraftan nüfusunuz artıyor, bir taraftan ülkemizi ziyaret eden misafirlerin sayısı artıyor, ihracatınız artıyor, bir de toplumun alışkanlıkları değişir. 2053 vizyonunu dikkate alırsak 2053’teki nüfusumuzun 105 milyon olacağından kimsenin tereddüttü yok. Geleceğimizi iyi kurgulamak, buna göre isabetli, rasyonel adımlar atmak durumdayız. Gelecek yıl yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılı da Cumhurbaşkanımız nezdinde ’Türkiye yüzyılı’ olarak adlandırıyoruz" dedi.

’TEMELİNİ GELECEK YIL ATACAĞIZ’

Kirişci, Nevşehir’deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yatırımıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bizim için buğday stratejik bir ürün. Bütün ekibimiz bu ruh ve heyecan ile bu çalışmaları yürütüyor. Hububatta 6.4 milyon tonu bulduk. TMO bizim bitkisel ürün grubunuzda merkez bankasıdır. TMO’nun deposunda eğer bu ürünler olursa, TMO piyasada yanlış yapana buna en ağır cezasını ödetir. Yasaklanması gereken ürünlerle ilgili yasaklarımızı sürdürürken, yer yer rahatlama olduğunda onların ihracatını açıyoruz. ’Kent tarımı’, kavramı da bizimle birlikte gündeme geldi. Bir kilo domates Antalya’dan yola çıkıyor, İstanbul’a gidiyor, o domatesin yol boyunca ne hale geleceğini tahmin edersiniz. Bizim burada ürün tazeliğini en üst seviyede tutma imkanımız olacak. Buradaki tüm incelik; biz kent tarımı sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere mümkünse içinde, değilse çevresinde yapmak. İstanbul, Ankara, İzmir ile başladık; ama Kozaklı’da jeotermalin bulunması bizim için çok büyük bir nimet. İnşallah bunun temelini gelecek yıl atacağız. O bölgede başka jeotermal kaynakları varsa yine Kozaklı’da yapılacak. Biz kente göçü tıpkı tereyağını terk edip margarine geçiş gibi görüyoruz. Bu istihdam ve üretimle ben Nevşehir’in kentten kırsala dönüşe örnek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.