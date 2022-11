Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

Haberin Devamı

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Kirişci, açıklamalarda bulundu. 2001 yılında kurulan AK Parti’nin bir anda milletin önüne bir umut olduğunu aktaran Bakan Kirişci, “Türkiye bir umutla AK Parti’yi yüzde 34 ile iktidar yaptı. 363 milletvekili Meclise girdik. Meclis'te 2 parti vardı. CHP ve AK Parti. İnanın yurt dışında da doktorasını yapmış biri olarak istemediğiniz, aklınıza gelebilecek her türlü kalabalığa da hitap etmiş birisiyim. Fakat TBMM’de yemin etmek için kürsüye giderken, dizlerim titredi. Bu milletin emanetini o gün için sırtımıza almışız. O kadar millete umut vermişiz ki, 100 yıllık, 1 yıllık ve 6 aylık icraatlar olarak hepsini millete taahhütte bulunmuşuz. Ben o anı hiç unutamam. Dizlerimim titrediği anı unutamam. Bugün bu ülke sizin şu sahip olduklarınızın kahir ekseriyetini o gün göremeyen ülke, bugün bunların hepsine sahip bir ülke haline geldi” diye konuştu.



“HERKES TÜRKİYE’NİN AĞZINA BAKIYOR”



"Bugün dünya 5’ten büyüktür, diyen bir cumhurbaşkanı ve liderin" olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, “Liderlik Allah vergisidir. Sonradan olacak bir şey değil. Ama bu liderin güvendiği bir milleti var. Bu devletin bir ekonomisi, siyasi gücü, teknoloji altyapısı var. Eğer biz ülkemiz ile iftihar edeceksek bize bu ülkenin ne sağladığına bakmamız lazım. Bu ülke size o geçmişte olmayan ama bugün dünya insanlarıyla sizi rekabet ettirebilen, imkanları sunan bir ülke. Bu ülkenin bir lideri ve bir siyasi hareket var. Bunu abartarak veya köpürterek söylemiyorum. Keşke dünyanın bütün insanları bunlara sahip olsa. Keşke enstrüman çalan kardeşlerim gibi bende enstrüman çalabilsem derim. Hepimiz bu enstrümanı çalabilsek. Ne büyük bir zenginlik olur. Ama olmuyor. Dünyada bir şekilde geri kalmış, gelişmekte olan, sözde gelişmiş ülkeler var. Ama hamd olsun artık sözü ve sohbeti dinlenen bir Türkiye var. Herkes Türkiye’nin ağzına bakıyor” şeklinde konuştu.



“HERKES YİNE TÜRKİYE NE DİYECEK, RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE DİYECEK DİYE BAKTI”



2 gün önce cumhurbaşkanı ile Endonezya’da olduklarını aktaran Bakan Kirişci, “G20 Liderler Zirvesi yapıldı. Orada da gördük. Yine Türkiye odak ülke. Herkes yine Türkiye ne diyecek, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek, diye baktı. Sevgili gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Buraya kadar söylediklerim tamamı ile nasıl bir Türkiye’de yaşadığımızı, farkında olsanız bile kısaca bir hatırlamaydı. Ama şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu yeni dönemde, Türkiye yüzyılının mimarları siz olacaksınız. Biz artık neresine kadar görürüz Allah ne kadar ömür vermiş ise o kadar göreceğiz. Geleceğin mimarı olan sizler, tıpkı TEKNOFEST noktasında teknolojiyle ilgili projeleri nasıl üretiyorsanız ve kafa yoruyorsanız, tarım ve ormanla ilgilenmenizi isterim” ifadelerini kullandı.



"GELECEĞİN SEKTÖRÜ, MESLEĞİ, İŞİ TARIM VE ORMANDADIR"



Tarımın önemine değinen Kirişci, “Tarım ve orman, 2023’te başlayacak bu yeni yüzyılın merkezinde olacak. Geleceğin sektörü, mesleği, işi tarım ve ormandadır. Topraktan geldik, tekrar toprağa döneceğiz. Elbette bu ülkenin savunma sanayisini 2002’de yerli ve millilik oranı yüzde 20 iken bugün yüzde 80’ne çıktı. Bununla iftihar ediyorsak ve ne kadar övünsek az diyorsak, bizim tarım ve ormanla ilgili de sizin gibi genç kardeşlerimiz, körpe beyinlerin buraya akıl teri dökmesini istiyorum. Alın teri dökmek ameleliktir, akıl teri dökmek bilimi, teknolojiyi, inovasyonu o sektöre taşımaktır. Bunun benden çıkmayacağını size söyledim. Bende bir numara yok. Ama bu numara sizde var. Sizin de bu sektöre ilgi göstermenizi istiyorum. Ziraat ve veterinerlik fakültesinin, gıda ve su ürünleri mühendisliğini seçerken, biz seçecek bölüm bulamadık işte ne yapalım listeyi doldurmak için altına da bunu ekledik demeyin. Her meslek önemli, kıymetli ve değerlidir. Öğretmen en kıymetlisidir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ama biz eğer insanlığın vazgeçilmezi olarak gıdayı aklımıza getiriyorsak, gıdanın da elde edilebileceği üretim ancak tarım, orman, toprak, su ve hava ile olur. Tabiatla iç içe olmak güzeldir. Biz bu yeni dönemde tarım, orman ve gençlik konseyi kuruyoruz. Sizlerin ilgisini bekliyorum. Oraya başvurular olacak ve biz değerlendireceğiz. Sizin meslekten olmanız gerekmez. Önemli olan sizin o inovatif yaklaşımınızı bizim mutlaka üretime dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.



“GENÇLİK BİZİM TÜRKİYE YÜZYILINA DAMGASINI VURACAK OLAN NESİLDİR”



Kadınların önemine değinen Kirişci, “Kadınların bizim kadim kültürümüzde, inançlarımızda ayrı bir yeri vardır. Cennet anaların ayakları altındadır, diyor. Babaların ayakları altında diyen yok, numara kadınlarda. Özellikle hanım kardeşlerimizin çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ben eminim kırsaldaki, köylerdeki ailelere ziyaret yaptığınızda köyden dönmek canınız istemiyor. Çünkü orada doğa ve tabiat ile iç içe olmak var. Tarım ve Orman Gençlik Konseyimiz, acaba şehirde asgari ücrete talim etmek yerine, kırsala geri dönse, gelse orada bitkisel üretimde bulunsa, hayvancılık faaliyetlerini yürütse, kendi işinin patronu olsa fena olmaz. Bu konuda desteklerimiz var. Toprak ve tabiat ile buluşmanızı istiyoruz. Size bizim geleceğimiz olarak bakıyoruz. Hepinizin tarım ve ormana ilgi göstermesini istiyorum. Kenarından köşesinden eğer bir yerlere bir çizik atabilirsek kendimizi şanslı göreceğim. Gençlik bizim her şeyimiz. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim Türkiye yüzyılına damgasını vuracak olan nesildir. Dolayısıyla Türkiye yüzyılının yine vazgeçilmezi tarım ve orman olacaksa sizlerle inşallah o yüzyılda buluşmak üzere” diye konuştu.