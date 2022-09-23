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Bakan Kirişci: Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz

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#Vahit Kirişci#Dana Karkas#Alım Fiyatı
Bakan Kirişci: Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 20:02

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

 

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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#Vahit Kirişci#Dana Karkas#Alım Fiyatı

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