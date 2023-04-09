Bakan Kirişçi: "Burdur’a 20 yılda 11.6 milyar liralık yatırım yaptık"

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Tarım Temsilcileri ile sektör toplantısında buluşmak için Burdur’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Burdur programına Valilik ziyareti ile başladı. Vali Vekili Ahmet Mailoğlu tarafından karşılanan Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada; “Burdur’umuz tarımsal üretim anlamında bu coğrafyanın en büyük illerin başında geliyor. Sektörle ilgili çalışmalarımız burada gerçekleştireceğimiz için mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.” dedi. Valilik ziyareti sırasında Vali Vekili Mailoğlu tarafından brifing verilen Bakan Kirişci'ye, ayrıca ilgili kurum yöneticileri tarafından toplantı salonunda sunumlar yapıldı.



Valilikteki toplantının ardından MAKÜ Toplantı Salonunda Burdurlu çiftçiler ile bir araya gelen Bakan Kirişci burada geçmişte yapılan ve gelecekte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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"TİGEM, ÜLKE EKONOMİMİZE DE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAMIŞTIR"



Sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda Bakan Kirişci Burdur’un tarımda Akdeniz Bölgesi'nin iç kısmında, göller bölgesinde ve bunun ortasında adeta sancak gibi yükselen bir il olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, "Göreve geldiğim 4 Mart 2022’ den bu yana biz bu tarz toplantılardan Türkiye genelinde 36 tanesini gerçekleştirdik. Allah izin verirse bu 37’ncisi olacak. Bugün sizlerle sektörümüzün gündemindeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunacağımızı, Burdur’umuzun tarımsal üretiminin daha iyi yerlere gelmesi için neler yapabileceğimizi istişare edeceğiz. Akdeniz Bölgesi’nin iç kısmında, göller bölgesinde ve bunun ortasında adeta sancak gibi yükselen Burdur, bölgenin önemli bir tarımsal üretim şehri. Dolayısıyla kentimiz, ülkemizin gıda arzı için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Toplantıdaki konuşmasına bir müjdeyle başladığını dile getiren Bakan Kirişci “Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) proaktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız çok şükür meyvesini verdi. TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti. Bir önceki yıla göre ise bu geliri yüzde 500 arttırmış oldu. Böylece çiftçilerimize kaliteli tarımsal üretim materyali sağlarken TİGEM, ülke ekonomimize de büyük bir katkı sağlamıştır." şeklinde konuştu



Bakan Kirişci, dünya ve Türkiye'de kuraklığı, çevresel ve iklimsel değişimleri, bu manada da yağışlarla ilgili problemleri konuşur hale geldiklerini dile getirerek, Türkiye'nin ortalama yağış miktarının 574 milimetre olduğunu ve bunun ülke genelinde yeknesak olmadığını söyledi.

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Bakanlık olarak Burdur’umuza da bu son 20 yılda yapılan desteklemeleri açıklayan Bakan Kirişci “ 20 yıllık süre zarfında toplamda tarımsal desteklerimiz ve destekleme yatırımlarımız bunun içerisinde orman da var, 11. 6 milyar liralık bir destek verdiğimizi belirtmek isterim. Son 20 yılda Burdur’a verilen bu destekler sayesinde bitkisel üretimimiz %96 artışla 1.6 milyon tona çıkarken, büyükbaş hayvan varlığımız %72 artışta 192 bine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız %46 artışla 357 bine çıktı. Kırsal kalkınma alanında Genç Çiftçi Projelerimiz çerçevesinde 83.4 milyon liralık, 463 projeye hibe desteğinde bulunduk. Yine OR-KÖY çerçevesinde de 2bin 705 aileye, 158.4 milyon lira hibe ve kredi vermiş olduk. IPARD ve tarım ve kırsal kalkınma destekleme çerçevesinde de 481 projeye 365 milyon TL hibe desteği sunmuş olduk. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde bugüne kadar 238 projeye de 159 milyon TL hibe desteği sağladık. Bütün bunlarla birlikte biz 5 bine yakın kişiye istihdam oluşturmuş olduk. Bütün bu destekler sizden emeğiyle alın teriyle birleştiğinde Burdur’un tarımsal üretimi de 9 kat artarak, 3.7 milyar lira gibi oldukça iyi bir noktaya erişmiş oldu. Tabii ki daha kat edeceğimiz çok yol var tarımsal ihracatımız da bu da 339 kat artmış durumdadır” dedi.

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