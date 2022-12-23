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Bakan Kirişci: Burası afet bölgesi ilan edilmişken sorunları çözeceğiz, unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum

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#Vahit Kirişci#Antalya#Sel
Bakan Kirişci: Burası afet bölgesi ilan edilmişken sorunları çözeceğiz, unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 19:04

Sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Derelerin ıslahı konusunda hızlı bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapalım. 3 gün sonra vatandaş unutur, hepimiz unuturuz. Unutmayalım. Burası afet bölgesi ilan edilmişken bu sorunları çözeceğiz. Böyle söyleyip de sonra gidip unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum" dedi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 12 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bölgede incelemelerine devam etti. Yaşanan sel felaketinde serası ve evi zarar gören çiftçi Eyüp Eroğlu, “Bizim burada seramıza ve evimize su girdi. Çocuğumun ayağında ayakkabı kalmadı. Burada particilik diye bir şey yok. Benim gönlüm kırık. Buraya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi, onun geleceği sokakları, otobüs durağını boyadılar. Neden benim ihtiyaçlarım giderilmedi, neden benim mahallem yapılmadı. Bana iki halı, 3 battaniye verdiler. Hesabımıza para yattı, Allah devletimizden razı olsun. İki gündür belediyeyi arıyorum, ortalık kokudan geçilmiyor. Bana kamyon göndermiyorlar. Yakacağımız bir şey kalmadı” diyerek sitem etti.

Eroğlu'nun bu sözleri üzerine Bakan Çavuşoğlu ise ailenin bir eve yerleştirilmesinin talimatını verdi. Aile ise 10 kişi olduklarını belirterek bunu kabul etmedi. İki bakan da sorunların çözülmesi için talimat verdi.

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Bakan Kirişci: Burası afet bölgesi ilan edilmişken sorunları çözeceğiz, unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum

"UNUTAN BİR BAKAN OLARAK TARİHE GEÇMEK İSTEMİYORUM"

Ziyaretin ardından yetkililerden bilgi alan Bakan Kirişci ise, “Derelerin ıslahı konusunda hızlı bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapalım. 3 gün sonra vatandaş da unutur, hepimiz unuturuz. Unutmayalım. Burası afet bölgesi ilan edilmişken bu sorunları çözeceğiz. Vatandaşımız da bunu görecek. Ben burada bir servet görüyorum. Bu insanlar üretiyor ve ürettiğimizi tüketiyoruz. Fazlasını ihraç ediyoruz. Su ile ilgili mesele bitmelidir. Böyle söyleyip de sonra, gidip unutan bir bakan olarak tarihe geçmek istemiyorum. Burada üretim ve istihdam var dedi” sözlerine yer verdi.

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#Vahit Kirişci#Antalya#Sel

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