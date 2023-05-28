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Bakan Kirişci: Bu millete ihanet edenler kaybetti

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#Vahit Kirişci#Cumhurbaşkanlığı#Kahramanmaraş
Bakan Kirişci: Bu millete ihanet edenler kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 22:07

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “HDP kaybetti, PKK kaybetti, YPG, PYD kaybetti. Bu millete ihanet edenler kaybetti” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş il binasında yaptığı konuşmada “Bu ülkeye hizmet eden Cumhurbaşkanımız ilk turda yüzde 50’nin altında kalmıştı ve biraz üzüldük. Ama olanda hayır vardır dedik. Ama bugün milletimizden Allah razı olsun, 81 ilimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile ipi göğüsledi, Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyıl'ına girerken 5 yıl süre ile sizlere, mağdur ve mazlum coğrafyalara hizmet etme şerefini sizler bahşettiniz. Gerçekten çok mutluyuz, ülkemiz rahatladı. AK Parti ailesi olarak, Cumhur İttifakı olarak çok baba sarf ettik ve başardık. Allah’ın izni ile sizler Kahramanmaraş halkı olarak size yakışanı milli ve yerli olanı yerli ve milli olmayanı ayırdınız” dedi.

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“BU MİLLETE İHANET EDENLER KAYBETTİ”

Bakan Kirşci, “Millet kazandı, bu millet kaybetmedi, kaybetmeyecek. 81 milyon bu memleketin evladı tamamı kazandı. Şu kaybedenlere bakalım, şu anda kaybedenler kulübü var. Şu kollarını çemreyerek mutfaktan görüntü veren vardı ya hesap uzmanıyım diyen. Yüzde 1 oy oranı olmayan partiye 40 tane milletvekilini kaptırdı. Aslında bundan bir şey olmayacağı belliydi. İşte onlara bay bay diyoruz. İkinci kaybeden ise masan önce kalkıp 2 gün sonra tekrardan masaya gelen Meral Akşener oldu, ona da bay bay diyoruz. HDP kaybetti, PKK kaybetti, YPG, PYD kaybetti. Bu millete ihanet edenler kaybetti. Başka kimler kaybetti? İstanbul için Ankara için oyları alıp ben sizlere belediye başkanlığı yapacağım diyen, bu zamana kadar herhangi bir hizmeti olmamış sözde belediye başkanları kaybetti. Cumhurbaşkanımızın gerçek oyunu kamuoyundan gizleyip sanki cumhurbaşkanımız yeniliyormuş gibi bütün kamuoyunu yanıltan araştırma şirketleri de kaybetti. Onlara da bay bay diyoruz onlar da gitti” diye konuştu.
“Millet sandıkta kendi iradesini gösterdi”

Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Söylenecek çok söz var ama son olarak şunu demek istiyorum. Bu ülkede 1946 yılında başlayan çok partili hayat ve demokrasi, bununla birlikte seçimler hamt olsun bu aziz millet darbeler olsa da vesayetler olsa da asla demokrasiden taviz vermedi ve seçimleri birer kurtuluş reçetesi olarak gördü, sandıkta kendi iradesini ortaya koydu. Bunu bir kez daha bugün yüzde 85 gibi bir katılım ile gösterdi” şeklinde konuştu.

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#Vahit Kirişci#Cumhurbaşkanlığı#Kahramanmaraş

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