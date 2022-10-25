Bakan Kirişci: 2023 gibi önemli bir dönemece yaklaşıyoruz. Bu sadece bir seçim değil, Türkiye’nin yüzyılı olacak

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Bir dizi program ve ziyaretlere katılmak üzere Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatıyla buluştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, ziyaretinden dolayı Bakan Kirişci’ye teşekkür ederek, “Gaziantep iki üründe rekor kırıyor, nane ve sarımsak. İnşallah Gaziantep tarımda da enlerin kenti olur. Gaziantep Türkiye ortalamasının 10 puan üzerindedir. Biz 2023 seçimlerinde de 10 puanın üzerinde bir oy alacağız. Gaziantep’te bir huzur, bir uyum var. Gaziantep 80 ile örnektir. İnşallah bu seçimler bizim yüz akımız olacak. Gaziantep teşkilatı ne yapacağını biliyor” dedi.

“BU SADECE BİR SEÇİM DEĞİL TÜRKİYE’NİN YÜZYILI OLACAK”

Bakan Kirişci ise teşkilat üyelerine seslenerek, kırgınlıkların, küskünlüklerin bir kenara bırakılmasını istedi. Kirişci, “Gaziantep’imizde olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz de bu bölgenin bir evladıyız. Bu coğrafyaya karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Sürekli illeri dolaşıyorum. Arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Siyaset karşıdaki kardeşlerimizin muhatap alınması, dinlenilmesini zorunlu kılan bir ilişki biçimini gerektiriyor. Siz teşkilat mensuplarına bir değer atfetmek istiyorum. Sizler vatandaşlarla aramızda köprü görevi oluyorsunuz. 2023 gibi önemli bir dönemece yaklaşıyoruz. Bu sadece bir seçim değil, yeni bir yüzyılın başlangıcı olacak. Türkiye’nin yüzyılı olacak. Kendi aramızda bir küskünlük dargınlık olabilir. Ama bizim devletimizin bekası için bunları bir kenara bırakacağız. Türkiye şu anda o kadar önemli bir ülke ki, Cumhurbaşkanımız da o kadar önemli bir lider konumuna geldi ki bir tecrübe bir birikimi var. Yereldeki başarı ulusaldaki başarıyı pekiştiriyor. Bunun en güzel örneğini Gaziantep gösterdi. Bizim işi hafife almamamız gerekir. Ben sizden şunu rica ediyorum. Gönlü kırık eski yöneticilere, eskiyle anılan ne varsa onlara gidelim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin diğer CHP’li belediyelerin bir tane hayırlı işlerini görmedik” diye konuştu. Konuşmaların ardından çeşitli partilerden AK Parti'ye katılan 57 kişiye parti rozeti takıldı.