Bakan Kemal Memişoğlu 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının detaylarını anlattı: 13 profesör rapor hazırlayacak

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. İşte Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnsanlara yardım etmek bizim mesleğin ve sağlığın en önemli işi bu makamlara erişiyorsak insanlara yardım etmek için çabalamaya devam edeceğim. Bir insana yardım etmek bize mutluluk veriyor. Her zaman insana fayda odaklı hareket ettik, bu devam edecek. Herkes doktor olabilir ama herkes hekim olamaz. Biz sağlıkçılar bir sanat gerçekleştiriyoruz. Çok mutlu olsakta üzgün dahi olsak karşındaki hastayı anlamak zorundasın her zaman. Empati ve erişilebilirlik her zaman bizim önceliğimizdir. İçimizden kötüler çıkabilir ama biz yöneticiler olarak bunları ayıklamak zorundayız.

YENİDOĞAN ÇETESİ: BİZ BUNLARA NASİBİ ALAMAMIŞLAR DİYORUZ

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Biz bu çeteye "yenidoğan çetesi" demiyoruz biz bunlara "insanlıktan nasibi alamamışlar" diyoruz. Biz bunun peşine düşmesek biz bu süreçleri konuşmuyorduk. Bizim birçok denetleme usullerimiz var. Şikayetler gelir değerlendirilir ve bunlarla ilgili süreç başlar. Adli soruşturmayı biz başlattık. Ben İl Sağlık Müdürü oldum, brifing aldım dediler ki bir yenidoğan soruşturması var. 2016'dan beri bunu biliyorlar diyorlar bu tamamen yalan ve iftira. Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor.

15 Kasım 2016'da ben bakanlığa yazı yazıyorum "Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim" diye ifade kullanıyorum. Daha sonra bu soruşturma sonuçlandırılmıştır herhangi bir suç unsuru yoktur diye yazı geliyor. Bakanlığın müfettişleri ile yaptığı bir soruşturmayı İl Müdürlüğü nasıl kapatabilir?

"BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ 28 HAZİRAN'DA ÖĞRENDİK"

5 Mayıs biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz. Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik.

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YENİDOĞAN KOMİYONU OLUŞTURULDU

Sadece 2024 yılında 54 bin 885 denetim yapılmış. Bunlarla ilgili daha ciddi denetim mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de Yenidoğan Komisyonu oluşturuldu. 13 Profesör ülkenin dört bir yanında yapacağı taramalar sonucunda bir rapor hazırlayacak. Sağlık sistemimiz dünyanın en iyisi. Son 20 yılda bebek ölümlerini hızla azaltan ülkeler arasında yer aldık. Biz bu çetenin peşine gittik gitmeye de devam edeceğiz. İnsanlığından nasibini almamışlar bizim içimizde çok azdır. Çürük elmaları ayıklayacağız. Yenidoğan çetesi 26 Nisan'dan çökertildi.

3 Eylül 2024'te bütün belgeler bize verildikten sonra bu sanıkların dolandırıcılık değil, bebek ölümlerinin ihmale bağlı öldüğünü öğreniyoruz.