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Bakan Kemal Memişoğlu: Gayemiz normal doğumun faydalarını toplumumuza aktarmak

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#Kemal Memişoğlu#Normal Doğum#Sağlık Bakanlığı
Bakan Kemal Memişoğlu: Gayemiz normal doğumun faydalarını toplumumuza aktarmak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 22:45

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Gayemiz bilimsel veriler ışığında normal doğumun faydalarını toplumumuza aktarmak ve bu konuda farkındalık oluşturacak işlere imza atmaktır. Hedefimiz elimizdeki tüm imkânları seferber ederek toplumumuzun karşı karşıya olduğu sağlık risklerini önlemek ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir” dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:

"Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizin için bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığının görevi bu milletin sağlığını korumak değil midir?"

Açıkça ifade etmek istiyorum ki: Gayemiz bilimsel veriler ışığında normal doğumun faydalarını toplumumuza aktarmak ve bu konuda farkındalık oluşturacak işlere imza atmaktır. Hedefimiz elimizdeki tüm imkânları seferber ederek toplumumuzun karşı karşıya olduğu sağlık risklerini önlemek ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millî görev addettiğimiz gayelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya ve daha sağlıklı yarınlar inşa etme gayretinde olmaya devam edeceğiz.

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#Kemal Memişoğlu#Normal Doğum#Sağlık Bakanlığı

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