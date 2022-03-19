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Bakan Kasapoğlu’nun acı günü

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#İbrahim Kasapoğlu#Cenaze
Bakan Kasapoğlu’nun acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun vefat eden amcası İbrahim Kasapoğlu, İstanbul’da toprağa verildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu, Manisa'da bir yakınını ziyaret ettiği sırada kalp rahatsızlığı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

71 yaşında vefat eden İbrahim Kasapoğlu için İstanbul’da, Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen törende, Bakan Kasapoğlu, taziyeleri kabul etti.  

Bakan Kasapoğlu’nun acı günü


KASAPOĞLU’NU YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın de aralarında bulunduğu siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kasapoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#İbrahim Kasapoğlu#Cenaze

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