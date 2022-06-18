Bakan Kasapoğlu'ndan YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine destek

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için standlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik” dedi.

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Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu’ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘GENÇ DÖNÜŞÜM’ PROJESİYLE KALEM SETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLECEK

Gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda ‘Genç Dönüşüm Projesi’ ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.