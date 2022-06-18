Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kasapoğlu'ndan YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine destek

#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#YKS
Bakan Kasapoğlundan YKSye giren öğrencilere ve ailelerine destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

Bakan Kasapoğlundan YKSye giren öğrencilere ve ailelerine destek

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için standlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik” dedi.

Bakan Kasapoğlundan YKSye giren öğrencilere ve ailelerine destek

Haberin Devamı

Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu’ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlundan YKSye giren öğrencilere ve ailelerine destek

‘GENÇ DÖNÜŞÜM’ PROJESİYLE KALEM SETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLECEK

Gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda ‘Genç Dönüşüm Projesi’ ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.

Bakan Kasapoğlundan YKSye giren öğrencilere ve ailelerine destek

Gözden Kaçmasın

TYT soruları zor muydu İşte adayların ilk yorumlarıTYT soruları zor muydu? İşte adayların ilk yorumlarıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

YKS manzaraları... Kimi son anda yetişti, kimi kapıdan döndüYKS manzaraları... Kimi son anda yetişti, kimi kapıdan döndüHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#YKS

BAKMADAN GEÇME!

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı
Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda

BAKMADAN GEÇME!

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı
Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda