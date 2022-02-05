Bakan Kasapoğlu'ndan 'spor yasası' açıklaması: Önümüzdeki günlerde parlamentonun gündeminde olacak

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İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin rolü) "Türkiye Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde inisiyatif alan ve gerektiğinde süreçleri yöneten bir ülke. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyaretine eşlik ettik. Putin’in Türkiye’ye ziyareti olacak. Türkiye’nin bu anlamdaki sürecinin güçlü şekilde yönetilmesiyle güzel şekilde sonuçlanacaktır.

(Pandemi nasıl geçti?) Pandemi hepimiz için çok yeni bir konu oldu. Kimsenin tecrübe etmediği bir durumla karşılaştık. Tüm dünyayı etkileyen bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Listenin en başındaki ülkelerin yaşadığı sıkıntıları gördük. Türkiye işin en başından itibaren ne kadar başarılı bir süreç yönettiğini de resmin bütününe baktığımızda görmüş oluyoruz. Devasa sağlık altyapımız, birbirinden değerli doktorlarıyla ne kadar ehemmiyet arz ettiğini gördük. Kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve pratik çalışmalar pandemi sürecini pek çok ülkeye göre başarılı bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor.

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Bu süreçte spor müsabakalarının ertelenmesinden uluslararası organizasyonların ertelenmesine kadar etki söz konusu oldu. Olimpiyatlar ertelendi. Türkiye’deki ligler, Üniversitelerin, ortaokulların online eğitime geçmesi… Hamdolsun bunları da en başarılı şekilde yönettiğimize inanıyorum.

ÖĞRENCİ YURTLARI KONUSU

Türkiye genelinde 750 bin kapasiteli yatak altyapımız var. Pandemi başından itibaren gerek yurt içi gerek yurtdışı vatandaşlarımız hatta yabancı misafirleri dahi karantinada misafir ettiler. Yaklaşık 150 bine yakın kişi yurtlarımızda kaldı pandemi sürecinde. Yurtlarımızın sadece bu ülkenin öğrencilerinin değil gerektiğinde tüm milletin yurdu, yuvası olduğunu gördük, yaşadık. Oralardan muazzam dönüşler oldu, onları da kitaplaştıracağız.

(Özel yurtlar denetleniyor mu?) Türkiye’de yaklaşık 750 bin yatak kapasitesi var devlette, 1 milyonun az üzerinde yatak kapasitesi var, diğerleri özel sektöre ait yurtlar. Bu yurtlarla ilgili çalışmaların bir kısmı, ortaokul-lise seviyesinde, Milli Eğitim’ce, üniversiteler ise Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Bu noktada ilgili standartlar, düzenlemeler özel sektörün intiyatifiyle yönetiliyor.

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(Devlet yurtları yeterli mi?) Evet. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yurt kapasitesi. Neredeyse Avrupa’nın tamamına yakın kapasiteye yakını ülkemizde var. Yani böyle bir altyapı dünyanın hiçbir yerinde yok. 8 milyon öğrencinin yarısından fazlası açıköğretimde okuyor. Bununla birlikte 2 milyon öğrenci ilinde okuyor. Ev tutan, özel yurtta kalan öğrenci var. Bizim yıllık talebimiz 300-350 bin olarak ortaya çıkıyor. Hesabı doğru yapmak lazım. Biz talebe göre zaten yeni kapasite ortaya koyuyoruz. Bazı yerlerde talep üstünde kapasitemiz var. Biz sadece yatacak yer olarak görmüyoruz yurtları, yaşam alanı olarak görüyoruz. Isınmasından beslenmesine, çalışma imkanlarına, sosyal imkanlara kadar…

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3 yılda pandemiye rağmen 216 bin yeni yatak ilave ettik. 2002’de Türkiye’nin yatak kapasitesi 190 bindi kapasite. Şu an 750 bin. 190 bin yatak kapasitesinin hemen hemen tamamını yıkıp yeniden yaptık. Nereden baksanız 700 bine yakın yatağı yeniden inşa ettik.

Büyükşehirlerde üniversitelerle iş birliklerimiz var. Kampüs içinde yurduna gitsin gelsin, ulaşım masrafıyla, trafikle uğraşmasın. İstanbul’da Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde inşa ettiğimiz yurtlarımız var.

(Yurtlardaki internet hızı) En kısa zamanda internetten beslenmesine kadar öğrencilerimize vereceğiz. Spor salonları vs. Gençlerimiz için hiçbir özveriden kaçınmadık. Biz gençleri en büyük öncelik olarak görüyoruz. Onların mutlu olması demek Türkiye'nin müreffeh olması demek. Hep birlikte çalışıyoruz.

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(KYK bursları) Pandemi sürecinin en başından beri en büyük sosyal politika adımlarını yine Türkiye gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde online eğitim olmasına rağmen ödemeleri bir gün dahi geciktirmedik. Burslarımızı ve kredilerimizi 800 TL'ye çıkardık. Desteğimizi hep artırdık. 500 bine yakın öğrencimize burs veriyoruz. İsteyen her öğrenci kredi alıyor. Bunu işe girinceye kadar ödemesini erteliyor. İşe başlayana kadar erteliyorsunuz. Üniversitelerin harç ödenen dönemini hatırlarsınız, artık Türkiye'de harç yok.

"SPORDA YENİ UFUKLAR AÇMA VAKTİ"

(Spor altyapısı) Dinamik bir nüfusumuz var. Güçlü bir genç nüfusumuz var. Onları sporda yönlendirmek bizim vazifemiz. Tenis kortlarından, voleybola, basketbola kadar bir altyapımız var. Gençlerin bunlara ulaşımı önemli.

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Yelkenden boksa, jimnastiğe, voleybola kadar birçok yelpazede Türk sporcularının ayak seslerini duyuyoruz. Yeterli mi, tabii değil. Yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz var. Bu yıl 3 milyon çocuğumuzun da yetenek taramasını yapacağız. Onları bilimsel yöntemlerle testlere tabi tutacağız. Takibini yapacağız. Biz istiyoruz ki her gencimiz sporla ilgilensin. Spor günlük yaşam aktivitesi olarak görülsün.

Tesislerin güçlendirilmesi için 81 il valiliğiyle toplantı yaptık. Ailede sporun gündem olmasını istiyoruz. Hep birlikte sporu yaygınlaştırmamız lazım, ulaşılabilir olması lazım.

Sporu birkaç branştan ibaret görmeyin. Artık sporda yeni ufuklar açma vaktidir. Bu iş birliğini seferberliğe dönüştürmemiz lazım.

(Olimpiyatlar neden Türkiye'de yapılmıyor?) Türkiye'nin hiçbir eksiği yok, onu net söyleyeyim. Türkiye herkesten çok daha güçlü noktada. Onu Türkiye'ye olimpiyat vermeyenlere sormak lazım.

YENİ SPOR YASASI

(Yeni spor yasası ne zaman çıkacak?) Kavramların yerli yerine oturduğu bir çalışma ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde inşallah parlamentomuzun gündeminde olacak. Hem kulüpler hem federasyonlar açısından özellikle var olan durumu ve yarınları daha başarılı kılma adına bir süreci de başlatmış olacağız."