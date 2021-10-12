Bakan Kasapoğlu’ndan 'Silopi’de tesis yok' iddialarına yanıt

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık varBakan Koca'dan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık var#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Michael Freyden Fenerbahçe açıklaması Bedel ödedimMichael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! "Bedel ödedim"#Michael Frey
ABDden Türkiyeye taziye mesajı: Sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruzABD'den Türkiye'ye taziye mesajı: Sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz#ABD Dışişleri Bakanlığı
Bu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyorBu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyor!#Meteoroloji
Emniyet düğmeye bastı... İhale çetesine darbe 40 gözaltıEmniyet düğmeye bastı... İhale çetesine darbe! 40 gözaltı#İhale
Kurtulmak için atladılar Can havliyle zamana karşı yarışKurtulmak için atladılar! Can havliyle zamana karşı yarış#Yangın
Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl bulduBeslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!#Bilecik
Galatasarayın Elneny transferinde yeni gelişme Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...Galatasaray'ın Elneny transferinde yeni gelişme! Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...#Galatasaray
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Galatasarayın stadının yeni ismi açıklandı Başkan Burak Elmastan yeni müjdeler...Galatasaray'ın stadının yeni ismi açıklandı! Başkan Burak Elmas'tan yeni müjdeler...#Galatasaray
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kasapoğlu’ndan 'Silopi’de tesis yok' iddialarına yanıt

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Silopi#Tesis
Bakan Kasapoğlu’ndan Silopi’de tesis yok iddialarına yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun dört bir köşesinde spor tesisleri yapılmasına ve sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bugün gelen bir eleştiriye yanıt verdi.

Haberin Devamı

Av. Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Silopi’de yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Silopi#Tesis