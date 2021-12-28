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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Burs#Kredi
Bakan Kasapoğlundan öğrencilere yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık itibarıyla yapılacağını bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla sisteme yeni giren öğrencilerin kredi ve burs ödemelerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden, taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 TL üzerinden üç aylık toplam 1950 TL ödeme yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu da hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, 29-31 Aralık tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu “0” ve ‘’2’’ olanlar 29 Aralık, “4” ve ‘’6’’ olanlar 30 Aralık, “8” olanlar ise 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

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Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Burs#Kredi

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