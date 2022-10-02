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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrenci ve ailelerine sürpriz... 'Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız bizlere emanet'

Güncelleme Tarihi:

#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Yurt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 11:07

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki GSB Yurtları’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere ve çocuklarının yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine 'Yuvanıza hoş geldiniz' diyerek baklava ikram etti. Kasapoğlu öğrenci aileleri ile sohbeti sırasında, "İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da bulunan GSB Yurtları’nı ziyaret ederek, öğrencilere ve çocuklarını yurtlara yerleştirmek için memleketlerinden gelen ailelere baklava ikramında bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

ÖĞRENCİ VE AİLELERİN BAKAN KASAPOĞLU ŞAŞKINLIĞI

GSB Öğrenci Yurduna yerleşmek için aileleriyle Bursa’ya gelen öğrenciler, karşılarında Bakan Kasapoğlu’nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bakan Kasapoğlu, yurt bahçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine ve ailelerine ‘Yuvanıza hoş geldiniz, eğitim – öğretim dönemi hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlundan öğrenci ve ailelerine sürpriz... Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız bizlere emanet


Bakan Kasapoğlu, yaptığı ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti. Bakan Kasapoğlu, baklava ikramında bulunurken bir yandan da öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.
Öğrencilere hangi bölümde okuduklarını soran Bakan Kasapoğlu, ‘Maşallah, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” temennisinde bulundu.

“GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN, ÇOCUKLARINIZ ARTIK BİZLERE EMANET”

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin aileleriyle de yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, hangi memleketten geldiklerini sordu.

Bakan Kasapoğlundan öğrenci ve ailelerine sürpriz... Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız bizlere emanet


Öğrenci velilerinin “Çocuklarımız önce Allah’a sonra sizlere emanet” demesi üzerine Bakan Kasapoğlu, ‘İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler. Tertemiz, pırıl pırıl yurtları var. Allah evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlundan öğrenci ve ailelerine sürpriz... Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız bizlere emanet


Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlundan öğrenci ve ailelerine sürpriz... Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız bizlere emanet


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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Yurt

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