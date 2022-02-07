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Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak

#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#YURT
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kasapoğlu, 2021 yılında gerçekleşen ve 2022 yılında gerçekleşmesi hedeflenen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın binasında basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki başarılar ve 2022 yılında gerçekleşmesi hedeflenen projeler değerlendirildi.

“KİMSENİN İNSANİ VASIFTAN YOKSUN OLARAK BİR AÇIKLAMAYA HAKKI YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabında Erdoğan çiftinin aleyhinde paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir. Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir” ifadelerine yer verdi.

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“PANDEMİYİ BİR AVANTAJA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİ OLARAK GÖRDÜK”

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve sporcular açısından özellikle olimpiyat sürecinde güçlü hisleri yaşattığını belirterek, “2021 yılında özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bizler için en önemli gündem maddelerinden biriydi. Pandeminin her alanı etkilediği gibi sporda da özellikle uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere önemli etkisi olimpiyatlar üzerindeydi. Biz de bu süreci sporcularımız için asla hedeflerden sapma, motivasyon ve kondisyon kaybı değil, bir avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcuların kondisyonlarını koruma hem de mental anlamda geriye düşüşün olmaması için büyük mücadeleler verdik” değerlendirmesinde bulundu.

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“KIŞ, YAZ, SU TURİZMİ BAKANLIĞIN SPOR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNCELİKLERDEN BİRİSİ”

Türkiye’de bakanlık kapsamında açılan spor tesislerine dikkat çeken Kasapoğlu, “Türkiye’nin neresine gidersek gidelim mutlaka bakanlığın modern tesislerini görürsünüz. Sadece stadyumları değil, salonlar, havuzlar, açık kortları, kış sporlarına ayrı su sporlarına yönelik ayrı bir tesisleşmeler mevcut. Kış turizmi, yaz turizmi, su turizmi bizim spor turizmi açısından en önemli önceliklerden birisi. Yine aynı ruhla yeni tesisleri rasyonel ölçeklerle kazandırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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“2022 YILINI GENÇLİK ALANINDA ‘KATILIMCILIK YILI’ OLARAK İLAN EDİYORUZ”

Yeni yılın gençlik alanında ‘Katılımcılık Yılı’ olarak ilan edileceğini de dile getiren Kasapoğlu, “Bundan sonraki süreçte gerek sportif imkanları gerekse gençlik çalışmalarının hem erişilebilirliğini güçlendirme hem de bilinci artırma ve katılımcı ruhla gençlerle beraber yönetme kararlılığındayız. Bu yüzden 2022 yılını gençlik alanında ‘Katılımcılık Yılı’ olarak ilan ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Gençlerin tüm süreçlere, planlamasından uygulamasına, uygulamasından denetimine kadar var olması adına onlarla beraber bu yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

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YURTLARDA ÜCRETSİZ İNTERNET KOTASI 32 GB'YE ÇIKARILACAK

Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

TRABZON'DA DUYURMUŞLARDI

Trabzon'da bir üniversite öğrencisinin KYK yurtlarında kendilerine verilen internet kotasının yetmediğini belirterek bununla ilgili iyileştirme yapılması talebi üzerine Erdoğan, soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yöneltmişti.

Bakan Kasapoğlu da "Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili artırımı yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İnşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi." diye konuşmuştu.

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