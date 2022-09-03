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Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 415.305 kişi başvurdu

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kredi Ve Yurtlar Kurumu
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 415.305 kişi başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) 415 bin 305 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

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2022-2023 eğitim-öğretim döneminde bakanlık yurtlarına yapılan başvurulara ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklama yapan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci bilgilerinin 12 farklı kamu kuruluşu tarafından dijital ortamda doğrulandığını ifade ederek şu bilgileri verdi: "Özellikle öğrencilerimizin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durum kriterleriyle bir puanlama ve puanlama çerçevesinde bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yerleştirme sürecini başlatmış olacağız.

OBJEKTİF VE ŞEFFAF

Başvuru değerlendirme süreci tamamen objektif kriterlerle, şeffaf şekilde yapılıyor. Bu yıl 1 milyon 5 bin 90 genç üniversitelere yerleşti.1 milyon gencin 154 bini açık öğretime kaydoldu. 850 bin 631 öğrenci ise örgün öğrenime kayıt yaptırdı. Bunların 502 bin 295'i bulundukları şehirlerde değil, başka şehirde okuyacak. İlk defa başlayacak 502 bin gençten 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu. 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıf öğrencilerinden ise 98 bin 845 gencimiz başvuruda bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yapmış oldu. Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kız öğrencilerden oluşuyor."

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105 YENİ YURT BİNASI

Bakan Kasapoğlu, yurtların gençler ve aileleri açısından güven taşıdığını görmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 105 yeni yurt binasını açacağız. Dünyanın en geniş kapasiteli, en kapsamlı, en yaygın yurt altyapısına sahibiz. Dünyada tek, bunun başka bir örneği yok" açıklamasında da bulundu.

 

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kredi Ve Yurtlar Kurumu

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