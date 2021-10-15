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Bakan Kasapoğlu: Türkiye’nin gençleri insanlığın umududur

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Şırnak#Kültür Şöleni Ve Ses Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’ta düzenlenen ’Kültür Şöleni ve Ses Yarışması’nın finaline katıldı. Kasapoğlu, "Bugün olduğu gibi her alanda Türkiye’nin gençleri, Türkiye’nin şanlı bayrağını temsil etmekte, iddialarını her alanda ortaya koymakta çaba gösteriyorlar. Sanatta, kültürde, sporda teknolojide, bilimde her alanda Türkiye’nin gençleri sadece Türkiye’nin değil, insanlığın umududur" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temasları kapsamında geldiği Şırnak’ta ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu partililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu, partinin konferans salonunda, ’Şırnak 3’üncü Kademe il Yönetimi ve 3’üncü Kademe İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediye ve üniversitenin destekleriyle düzenlenen ’Kültür Şöleni ve Ses Yarışması’ finaline katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında 10 gün önce başlayan ve 244 ses yarışmacısının katıldığı yarışmada finale kalan 8 yarışmacı tüm hünerlerini sergiledi.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Jüri üyeliğini sanatçı Oğuz Aksaç, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Doç. Dr Arif Möhsünoğlu’nun yaptığı ses yarışmasında birinci Musacan Bingöl, ikinci Hakan Kadir Taş, üçüncü ise Bedirhan Sakın oldu. Birinci seçilen Musacan Bingöl, ödülünü Bakan Kasapoğlu'nun elinden aldı.

’ŞIRNAK KÜLTÜR VE SANATLA TÜM DÜNYAYA GÜZEL MESAJ VERDİ’

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Ödül töreni sonrasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın her zaman sporla, sanatla, kültürle en güzel mesajı tüm dünyaya, güçlü şekilde verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Şırnak’ta, ilçelerinde inşa ettiğimiz, projelendirdiğimiz, çalışmalarına başladığımız tesislerimiz, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, statlarıyla semt sahalarıyla, salonlarıyla havuzlarıyla, tenis kortlarıyla sporun her branşına hizmet etme anlayışıyla tüm Şırnaklının hizmetinde olmaya da devam edeceğiz. Bazıları görmeyecekler, görmek istemeyecekler, anlamak istemeyecekler ama biz inadına sevgiyi büyütmek adına, kardeşliği güçlendirmek adına inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, birlikte gerçekleştireceğiz. 84 milyonun umudu Şırnak'ın gençleri için her türlü imkanı emirlerine amade kılmaya devam edeceğiz."

’TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, İNSANLIĞIN UMUDUDUR’

Türkiye’nin gençlerinin insanlığın umudu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bugün olduğu gibi her alanda Türkiye’nin gençleri, Türkiye’nin şanlı bayrağını temsil etmekte, iddialarını her alanda ortaya koymakta çaba gösteriyorlar. Sanatta, kültürde, sporda teknolojide, bilimde her alanda Türkiye’nin gençleri sadece Türkiye’nin değil, insanlığın umududur" dedi.

Şahsiyeti, gayreti, özverisi, samimiyeti, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tüm gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

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"Gençlerimizin önünü açma adına, her türlü imkanı sunmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayiden sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden ulaştırmaya, spora kadar çıtayı 81 vilayette olduğu gibi Şırnak'ta da daha yukarılara sizlerle birlikte taşıyacağız. El ele vererek güçlü bir sinerjiyle birilerinin yıkmaya çalıştığı, söndürmeye çalıştığı, bu sevgiyi, bu medeniyet tasavvurunu birlikte güçlendireceğiz. İşte Olimpiyatları birlikte yaşadık. Her alanda, her branşta gençlerimiz Türkiye’nin dört bir yanından Tokyoya gittiler ve ay yıldızımızı dalgalandırmak için son ana kadar mücadele ettiler. Ve spordaki mücadelemizi, spordaki çıtamızı hamdolsun ki olimpiyatlar tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdık."

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’ŞIRNAK’TAN SPOR BRANŞLARINDA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI ÇIKACAĞINA İNANIYORUM’

Şırnak'tan her spor branşında Olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inandığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle milletimizi temsil etme adına binlerce gururumuz yine elbirliğiyle yarınlara hazırlayacağız. Cudi eteklerinde Cudi Tenis Turnuvası düzenledik. Hep birlikte oradaydık. Şırnak'ı bir spor şehri, Şırnak'ı bir marka spor şehri olma adına çok anlamlı bir çalışmaydı ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte ulusal anlamda düzenleyeceğimiz bu çalışmaları yine uluslararası boyutta Şırnak ve ilçelerinde birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kasapoğlu, konuşmasının son bölümünde, "Sizler yeter ki bu yolda bizlerle beraber olun, yeter ki el ele verelim. Hiçbir güç, fitne, şer odağı milletimizle gençlerimizle bizim aramızda giremedi bundan sonra da giremeyecek. Biz hep birlikte bugün burada yükselen kardeşlik türkülerini, sevda türkülerini yine beraber seslendirmeye en güçlü şekilde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Programın sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve birinci seçilen Musacan Bingöl, Zara ile düet yaptı.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Şırnak#Kültür Şöleni Ve Ses Yarışması

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