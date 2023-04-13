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Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Yüzyılı' için 'hemen şimdi' diyoruz

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#Bakan Kasapoğlu#Türkiye Yüzyılı#Gençlik Ve Spor Bakanı
Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 14:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir için, Türkiye için, 'Türkiye Yüzyılı' için 'hemen şimdi' diyoruz. Gençlik için, kadınlar, engelliler için, 85 milyon için 'hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri aday tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Güzel İzmir'deyiz. Güzel bir hava ve güzel bir başlangıç. Hep birlikte 'Bismillah' diyoruz. İzmir için, Türkiye için, 'Türkiye Yüzyılı' için 'hemen şimdi' diyoruz. Gençlik için, kadınlar, engelliler için, 85 milyon için 'hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız. Ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için hayırlı olsun. İnşallah el ele, omuz omuza, millet olarak daha aydınlık, daha güçlü, yarınlara, yürüyüşümüze 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız. İnşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamız ile yarınlara yürüyeceğiz. Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir birinci ve ikinci bölge adaylarımız ile milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, sağ olun var olun" dedi.

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Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyoruz



Daha sonra kendisini karşılamaya gelenler ile fotoğraf çektiren Kasapoğlu'na; Manisa Kulalı olmasına ithafen üzerinde TOGG amblemi bulunan, Kula grisi renginde dokuma halı hediye edildi. Kasapoğlu, ardından eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yerli otomobil TOGG'a binerek, tanıtım toplantısının yapılacağı otele hareket etti.

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#Bakan Kasapoğlu#Türkiye Yüzyılı#Gençlik Ve Spor Bakanı

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